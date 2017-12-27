В понедельник в Петербурге ожидается метель

Последний день новогодних праздников обещает быть снежным, об этом сообщили 7 января в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 8 января в городе ожидается снег и местами метель. Службы рекомендуют петербуржцам воздержаться от поездок на личном автотранспорте, а также быть готовым к отключению электроэнергии.
Также непогода будет сопровождаться сильным западным и северо-западным ветром со скоростью 7-12 м/с с порывами 15-18 м/с.
На дорогах Северной столицы останется гололедица. МЧС рекомендует водителям соблюдать дистанцию на дорогах.