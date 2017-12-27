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В понедельник в Петербурге ожидается метель
Сегодня, 14:08
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nadiputintseva
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В понедельник в Петербурге ожидается метель

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Синоптики обещают сильный ветер и гололедицу.

Последний день новогодних праздников обещает быть снежным, об этом сообщили 7 января в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 8 января в городе ожидается снег и местами метель. Службы рекомендуют петербуржцам воздержаться от поездок на личном автотранспорте, а также быть готовым к отключению электроэнергии.

Также непогода будет сопровождаться сильным западным и северо-западным ветром со скоростью 7-12 м/с с порывами 15-18 м/с.

На дорогах Северной столицы  останется гололедица. МЧС рекомендует водителям соблюдать дистанцию на дорогах.

 

 

 

                                                      

 

Теги: новости спб , погода на 8 января , погода на следующую неделю
Категории: Новости СПб

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