В петербургском метро будут оповещать на английском языке

В Петербургском метрополитене несколько дней информационные сообщения будут оповещаться на английском языке.

В метрополитене Санкт-Петербурга пройдет тестирование оповещения на английском языке на 5-й линии. Это делается в рамках подготовки ЧМ по футболу 2018.

Известно, что тестирование на английском языке начнется с 22 января и продлится до 4 февраля. Кроме того, на табло "бегущая строка" также будет добавлен иностранный язык.