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В петербургском метро будут оповещать на английском языке
Вчера, 15:36
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Shdaria
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В петербургском метро будут оповещать на английском языке

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В Петербургском метрополитене несколько дней информационные сообщения будут оповещаться на английском языке.

В метрополитене Санкт-Петербурга пройдет тестирование оповещения на английском языке на 5-й линии. Это делается в рамках подготовки ЧМ по футболу 2018. 

Известно, что тестирование на английском языке начнется с 22 января и продлится до 4 февраля. Кроме того, на табло "бегущая строка" также будет добавлен иностранный язык.

Ожидается, что результаты тестов в перспективе значительно облегчат процесс передвижения в петербургском метро для иностранных туристов и болельщиков, приехавших на чемпионат мира по футболу 2018 года.

Пресс-служба метрополитена

 

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Категории: Новости СПб Лента новостей Картина дня

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