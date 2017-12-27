В петербургском метро будут оповещать на английском языке

В метрополитене Санкт-Петербурга пройдет тестирование оповещения на английском языке на 5-й линии. Это делается в рамках подготовки ЧМ по футболу 2018.
Известно, что тестирование на английском языке начнется с 22 января и продлится до 4 февраля. Кроме того, на табло "бегущая строка" также будет добавлен иностранный язык.
Ожидается, что результаты тестов в перспективе значительно облегчат процесс передвижения в петербургском метро для иностранных туристов и болельщиков, приехавших на чемпионат мира по футболу 2018 года.
Пресс-служба метрополитена