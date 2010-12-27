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В метро Петербурга разрешили вход с детскими колясками
Сегодня, 14:45
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lesjasap
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В метро Петербурга разрешили вход с детскими колясками

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Мамы смогут перевозить ребенка в коляске, не нарушая требований Минтранса.

Министерство транспорта официально разрешила пассажирам пользоваться детскими колясками на территории метрополитена. Теперь сотрудники организации не смогут останавливать мам с данным видом транспортного средства.

Как отмечают представители Минтранса, также опубликован новый свод правил поведения и нахождения в метрополитене. Среди неизменных требований: ограничение в перевозке пассажиром ручной клади. Напомним, что размер сумок человека, пытающегося пройти внутрь подземки, не должен превышать по сумме трех измерений 120 сантиметров.

Фото: Piter.tv

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Категории: Новости СПб Картина дня

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