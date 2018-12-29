Петербургский метрополитен раскрыл символику логотипа подземки

В пресс-службе организации сообщили пассажирам о значении логотипа и истории его создания.

Пресс-служба метрополитена Петербурга рассказали о значении логотипа подземки. По данным специалистов, синий цвет является наследием советского прошлого, а вот очертания - имеют определенную задумку.

Эксперты отметили, что ранее символы московского и петербургского метрополитенов различались только цветом. Они относились к Министерству путей сообщения. Однако, после 1992 года, когда управление подземкой перешло в городские администрации, логотип было принято изменить.

Фирменный стиль создавался в филиале НИИ технической эстетики. Разработка длилась полгода.Соединяющиеся в середине знака линии символизируют эскалаторы, а полукруглые основания - своды тоннелей. Цвет олицетворяет такие понятия как доброта, верность, удача и небо.

Напомним, что марафон "Дорога жизни" ограничит движение трассы "Петербург-Морье".

Фото: Piter.tv