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Петербургский метрополитен раскрыл символику логотипа подземки
Сегодня, 16:06
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lesjasap

Петербургский метрополитен раскрыл символику логотипа подземки

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В пресс-службе организации сообщили пассажирам о значении логотипа и истории его создания.

Пресс-служба метрополитена Петербурга рассказали о значении логотипа подземки. По данным специалистов, синий цвет является наследием советского прошлого,  а вот очертания - имеют определенную задумку.

Эксперты отметили, что ранее символы московского и петербургского метрополитенов различались только цветом. Они относились к Министерству путей сообщения. Однако, после 1992 года, когда управление подземкой перешло в городские администрации, логотип было принято изменить.

Фирменный стиль создавался в филиале НИИ технической эстетики. Разработка длилась полгода.Соединяющиеся в середине знака линии символизируют эскалаторы, а полукруглые основания - своды тоннелей. Цвет олицетворяет такие понятия как доброта, верность, удача и небо.

Напомним, что марафон "Дорога жизни" ограничит движение трассы "Петербург-Морье".

Фото: Piter.tv

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Теги: логотип метро, петербургский метрополитен
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Картина дня,

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