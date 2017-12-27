В петербургской квартире нашли старинные росписи, которые хранились под слоем краски

В Петербурге обнаружили старинную роспись в квартире.

Жительница Санкт-Петербурга во время ремонта своей квартиры обнаружила старинные росписи, которые "прятались" под слоем краски. иИсследователь интерьеров Максим Косьмин смог расказать историю данной находки в своем Instagram.

Росписи были замечены в стиле модерн, сделанные в начале XX века. Скорее всего, они были закрашены после революции. После обнаружения старинных росписей реставраторы на протяжении нескольких месяцев расчищали и восстанавливали то, что было возможным. Специалисты предполагают, что в другой части квартиры под краской скрыты и другие росписи. Отмечается, что квартира поделена на две части с помощью перегородки.

Фото: Instagram - maax_sf