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В петербургской квартире нашли старинные росписи, которые хранились под слоем краски
Вчера, 13:12
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Shdaria
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В петербургской квартире нашли старинные росписи, которые хранились под слоем краски

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В Петербурге обнаружили старинную роспись в квартире.

Жительница Санкт-Петербурга во время ремонта своей квартиры обнаружила старинные росписи, которые "прятались" под слоем краски. иИсследователь интерьеров Максим Косьмин смог расказать историю данной находки в своем Instagram.
Росписи были замечены в стиле модерн, сделанные в начале XX века. Скорее всего, они были закрашены после революции. После обнаружения старинных росписей реставраторы на протяжении нескольких месяцев расчищали и восстанавливали то, что  было возможным. Специалисты предполагают, что в другой части квартиры под краской скрыты и другие росписи. Отмечается, что квартира поделена на две части с помощью перегородки.
 
Фото: Instagram - maax_sf
 
 
Теги: культура , новости петербург , новости спб , старинные росписи
Категории: Лента новостей Новости СПб

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