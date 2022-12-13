В петербургский суд передали уголовное дело о хищении 109 млн рублей у обманутых дольщиков

Ущерб составил 109 млн рублей.

В суд передали дело о хищении крупной суммы у обманутых дольщиков. Под подозрение попал руководитель строительных компаний. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По версии следователя, с 2007 по 2012 год злоумышленник привлекал горожан к участию в долевом строительстве домов в Ленобласти. По словам руководителя фирм, клиенты должны были получить жилье во Всеволожске. Однако подозреваемый похитил деньги 49 инвесторов и не исполнил взятые на себя обязательства. Горожане стали приходить в полицию с заявлениями с 2017 года.

Подозреваемого задержали, ему избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако четыре года назад мужчина скрылся на территории Республики Кабо-Верде. После объявления злоумышленника в международный розыск обманщика привезли в Россию.

Добавим, что ущерб составил 109 млн рублей.

уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено во Всеволожский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу. Пресс-служба ГУ МВД по региону

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