Специалисты нашли в петербургских магазинах сельдь с плесенью

Большинство проверенной продукции не соответствуют требованиям безопасности.

Специалисты организации "Общественный контроль" в Петербурге проверили сельдь, которая продается на прилавках, на соответствие требованиям безопасности. Около 70% образцов проверку не прошли. Об этом сообщил председатель общественной организации Всеволод Вишневецкий на своей странице "ВКонтакте".

При этом отрицательная тенденция только продолжается. В 2016 году требованиям не соответствовало 50% образцов, к 2018 году это число выросло до 70%.

В этом году 70% образцов сельди "не прошли" по микробиологическим нормативам. Речь идет о превышении по количеству мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, дрожжах и плесени. Некоторая продукция превышает необходимый показатель почти в 200 раз. "Рекордсменом" стала сельдь торговой марки "Кетус" ("Камея-Альфа", Ленобласть").

Без замечаний проверку прошли только три изготовителя.

Общественная организация направила материалы проверки в Управление Роспотребнадзора по Петербургу.

Фото: pixabay.com