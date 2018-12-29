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В петербурге произошла авария большегрузом: вертолет и реанимация на месте 
Сегодня, 21:45
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IRINA_CHALKINA

В петербурге произошла авария большегрузом: вертолет и реанимация на месте 

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О пострадавших пока никакой информации нет.

В понедельник, 28 января, в петербурге произошла авария большегрузом, из-за которой на этот участок дороги вызвали вертолет и медиков. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

ДТП произошло на дороге А118 от Меги Парнас в сторону Девяткино.

Фуру сложило , вертолет и реанимация на месте 

сообщает очевидец

О пострадавших пока никакой информации нет.

Кроме того, горожане сообщают об огромной пробке.

Ранее мы сообщали о том, что В центре города автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом

Фото:дтп и чп петербург/вк

 

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Теги: дтп девяткино, дтп мега парнас
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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