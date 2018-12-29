В петербурге произошла авария большегрузом: вертолет и реанимация на месте 

В понедельник, 28 января, в петербурге произошла авария большегрузом, из-за которой на этот участок дороги вызвали вертолет и медиков. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
ДТП произошло на дороге А118 от Меги Парнас в сторону Девяткино.
Фуру сложило , вертолет и реанимация на месте
сообщает очевидец
О пострадавших пока никакой информации нет.
Кроме того, горожане сообщают об огромной пробке.
Ранее мы сообщали о том, что В центре города автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом
Фото:дтп и чп петербург/вк
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