Инцидент произошел у станции метро Проспект Большевиков.

Во вторник, 2 июля, в Петербурге мужчина напал с ножом на активистов во время рейда по незаконной торговли. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Инцидент произошел у станции метро Проспект Большевиков. Активисты вели прямую трансляцию соответствующего рейда, когда один из продавцов напал на них с ножом. По словам одного из пострадавших, он знал о предстоящем нападении за неделю. К счастью, в "рыночных" разборках пострадали лишь гаджеты активистов.

Примерно 7-8 дней назад я звонил по телефону 102 и оставлял заявление и жалобу о том, что начальник 70 отдела полиции сговорился для того, чтобы нас устраняли физически заявил он

По словам пострадавших, полицейские приехали на место поножовщины спустя 30 минут. Нападавший за это время успел скрыться с места преступления.

В данный момент правоохранители разыскивают агрессивного мужчину.

Ранее мы сообщали о том, что в Калининском районе из-за прорыва трубы образовалось "болото"

Фото:кирпич/вк