В новогодние праздники более 14 тыс. тонн продукции привезли в Петербург

Весь объем продукции ввозился из 33 стран мира.

Во вторник, 11 января, в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора сообщили Piter.tv, что за новогодние праздники в страну через порт Петербурга и Ленобласти ввезли более 14 тыс. тонн продукции.

Должностные лица управления провели ветеринарный контроль более 14 тыс. тонн импортных товаров животного происхождения. Больше всего поступило мяса, мясопродуктов и субпродуктов – 6,9 тыс. тонн, рыбы, рыбной продукции и морепродуктов – 3,7 тыс. тонн, корма и кормовые добавки для животных – более 2 тыс. тонн.

Основной объём импорта осуществлялся из стран Латинской Америки: Парагвая – 4,8 тыс. тонн, Бразилии – 1,5 тыс. тонн, Аргентины – 1,3 тыс. тонн. Весь объем продукции ввозился из 33 стран мира.

После того, как процедуры были проведены, товары отправились в адреса грузополучателей.

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