В партии Зеленского предложили продавать воду в Крым

В Раде считают, что это поможет пополнить бюджет казны.

В партии Владимира Зеленского "Слуга народа" задумались о продаже воды в Крым. Об этом "Радио Свобода" сказал глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов.

Он отметил, что это могло бы помочь пополнить бюджет государства. На вопрос о принадлежности полуострова чиновник ответил: "Крым, конечно, наш". Но в пример он привел Израиль, который продает воду "в практически воюющую страну" и зарабатывает на этом.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет сказал, что Украина не обращалась к Москве с данным вопросом. Он отметил, что если это произойдет, то это укажет на "политическую зрелость для украинской власти".