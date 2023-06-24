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В парке Строителей в Петербурге появится канатный комплекс за 515 млн рублей
Сегодня, 16:10
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В парке Строителей в Петербурге появится канатный комплекс за 515 млн рублей

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Первый этап строительства игрового пространства должен быть завершён до 15 октября 2025 года.

В Санкт-Петербурге объявлен конкурс на строительство спортивно-игрового канатного комплекса в парке Строителей. Как сообщает издание "Деловой Петербург", объект расположится на территории между улицами Антонова-Овсеенко, Подвойского и Искровским проспектом.

Приём заявок от потенциальных подрядчиков продлится до 28 июля, итоги тендера подведут 5 августа. Работы разделены на два этапа: первый необходимо завершить до 15 октября 2025 года, второй — до 15 сентября 2026 года. Начальная цена контракта, заказчиком которого выступает городской комитет по госзаказу, составляет 515 миллионов рублей.

Согласно техническому заданию, существующие устаревшие детские площадки будут демонтированы. Новый комплекс предусматривает: установку безопасного полимерного покрытия, оборудование для воркаута, теннисные столы, тренажёры, игровые элементы из натуральной древесины

В перечень игровых конструкций войдут песочницы с горками, пружинные качели, карусели, балансиры, лазательные элементы, маятниковые качели и гамаки.  

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Фото: pxhere

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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