В парке "Оккервиль" обустроят Аллею славы

Проект подготовлен в честь 75-летия Победы.

В Кудрово подготовлен проект благоустройства аллеи в парке "Оккервиль", посвященной юбилейной годовщине Победы в Великой Отечественной войне и патриотической акции "Ради жизни на земле". На территории высадят 75 памятных кленов. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Жизнь в Кудрово".

Идея принадлежит инициативной группе, состоящей из учеников школы-технопарка. Кроме того, проект разрабатывали муниципальный депутат Дмитрий Кудинов и местная жительница Екатерина Куралова.

Экспозицию также дополнит ряд стендов с информацией об истории Заневского поселения в военные годы.

Ранее мы рассказали о том, что в Тосно появится новый спортивный парк ко Дню 47-ого региона.

Фото: Пресс-служба администрации Всеволожского района