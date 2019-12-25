В пандемию россияне стали больше тратить на одежду и обувь

Год назад расходы на эти товары составляли 6-7% своих средств.

В первом квартале этого года расходы россиян на одежду и обувь выросли на в 2,5 – 3 раза. Об этом пишет "Коммерсант" на данные Росстата.

Для сравнения, в прошлом году на такие товары россияне тратили в среднем 6-7% своих доходов, а после пандемии – 11-16%. Одежда и обувь стали единственной статьей расходов, которая отличает средний потребительский бюджет жителей страны в начале 2020 от бюджета в начале этого года.

Так, у самого бедного слоя населения рост трат на эти товары вырос с 4,8% до 11,3%. Предполагается, что все дело может быть в отложенном спросе.

Отмечается, что россияне немного больше стали тратить на технологии. Это объясняется развитием онлайн-коммуникаций в локдаун.

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