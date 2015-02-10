В озере под Петербургом обнаружили скелет в резиновых сапогах

В водоеме близ Артековской улицы под Санкт-Петербургом обнаружены человеческие останки. Находку сделал местный дачник во время рыбалки.
Правоохранители извлекли из воды скелет, сохранивший фрагменты одежды, включая резиновые сапоги. На месте работали оперативная группа и судмедэксперты.
По предварительной версии, останки принадлежат рыбаку, погибшему в результате утопления. Для установления точной причины смерти и личности погибшего назначены соответствующие экспертизы.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье осудят пятерых сообщников, разместивших на нелегальной свалке 315 тонн отходов.
Фото: freepik.com
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