В озере под Петербургом обнаружили скелет в резиновых сапогах

Останки мужчины нашел дачник во время рыбалки у Артековской улицы.

В водоеме близ Артековской улицы под Санкт-Петербургом обнаружены человеческие останки. Находку сделал местный дачник во время рыбалки.

Правоохранители извлекли из воды скелет, сохранивший фрагменты одежды, включая резиновые сапоги. На месте работали оперативная группа и судмедэксперты.

По предварительной версии, останки принадлежат рыбаку, погибшему в результате утопления. Для установления точной причины смерти и личности погибшего назначены соответствующие экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье осудят пятерых сообщников, разместивших на нелегальной свалке 315 тонн отходов.

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