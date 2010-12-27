На экс-декана филфака СПбГУ заведено уголовное дело

В отношении экс-декана филологического факультета СПБГУ возбуждено уголовное дело.

Стало известно, что в отношении бывшего декана филологического факультета СПбГУ Сергея Богданова возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в злоупотреблении должностных полномочий в то время, когда был действующим проректором СПБГУ.

Считается, что с 2014 по 2016 год Сергей Богданов, обеспечивая в СПБГУ программы востоковедения, африканистики, искусства и филологии, подписал договор о сотрудничестве с Московским исламским институтом. Согласно этому документы, представители института должны были организовать в СПбГУ серию лекций, а также предоставить литературу по курсу. Однако обязанности сторон не исполнились.

В ходе доследственной проверки установили, что этими действиями Богданов мог принести ущерб СПбГУ в пределах 11 миллионов 600 тысяч рублей.