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В онлайн-кинотеатре KION покажут "Капитаны Заатари"
Сегодня, 20:16
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В онлайн-кинотеатре KION покажут "Капитаны Заатари"

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Мировая премьера кинокартины состоялась на фестивале независимого кино "Сандэнс" в 2021 году.

В онлайн-кинотеатре KION 1 января состоится премьера киноленты "Капитаны Заатари". Об этом сообщает пресс-служба платформы. 

Напомним, что ранее киноленту показали на фестивале независимого кино "Сандэнс" в 2021 году. А в России фильм презентовали в конкурсе документального кино 43-го Московского международного кинофестиваля.

В сюжете - документальная история, в центре которой два мальчика-подростка, Махмуд и Фавзи. Они вместе со своими семьями живут в иорданском лагере беженцев "Заатари". Здесь ужасные условия проживания, но люди тем не менее получают возможность выжить. 

Фото: предоставлено прокатчиками 

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Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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