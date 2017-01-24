В онлайн-кинотеатре KION покажут "Капитаны Заатари"

Мировая премьера кинокартины состоялась на фестивале независимого кино "Сандэнс" в 2021 году.

В онлайн-кинотеатре KION 1 января состоится премьера киноленты "Капитаны Заатари". Об этом сообщает пресс-служба платформы.

Напомним, что ранее киноленту показали на фестивале независимого кино "Сандэнс" в 2021 году. А в России фильм презентовали в конкурсе документального кино 43-го Московского международного кинофестиваля.

В сюжете - документальная история, в центре которой два мальчика-подростка, Махмуд и Фавзи. Они вместе со своими семьями живут в иорданском лагере беженцев "Заатари". Здесь ужасные условия проживания, но люди тем не менее получают возможность выжить.

Фото: предоставлено прокатчиками