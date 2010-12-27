В октябре город примет Петербургский международный газовый форум-2018‍

Специалисты со всего мира будут решать насущные проблемы газовой отрасли.

Осенью в Северной столице пройдет Международный газовый форум. Об этом сообщают организаторы мероприятия. Событие состоится со 2 по 5 октября. В рамках мероприятия будет проведена конференция "Путь инноваций и новые технологии в газовой промышленности". Как отмечают специалисты "Газпрома", это собрание будет для представителей отрасли ключевым.

По традиции на форуме ожидают выступления российских и зарубежных профессионалов и предпринимателей. Мероприятие призвано расширить взаимодействие между ведущими специалистами и содействовать активному обмену инновационными разработками и решениями.

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