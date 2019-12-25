В октябре "квадрат" жилья в новостройках Петербурга подорожал на 6,6 тысяч рублей

Быстрее всего цены на жилье растут в Приморском районе.

В октябре жилье в новостройках класса масс-маркет в Петербурге рекордно подорожало. Средняя цена на квартиры увеличилась на 5,13% (6623 рублей) и теперь составляет 135,6 тысяч за квадратный метр. Об этом свидетельствуют данные Консалтингового центра "Петербургская Недвижимость".

Больше всего цены на жилье в новостройках взлетели в Приморском районе города, где с октября 2019 года "квадрат" подорожал в среднем на 31% - с 118 до 156 тысяч рублей. За год стоимость студии здесь увеличилась на 35% и теперь начинается от 3,1 млн рублей. Однушки (от 4,5 млн) и двушки (от 5,8 млн) прибавили в цене 17-20%.

В топ-3 самых дорогих районов для покупки недвижимости также попали Красногвардейский и Василеостровский районы. Цена за один квадратный метр там выросла на 30% за год.

В целом на конец октября 2020 года средняя стоимость студий и однокомнатных квартир в строящихся домах класса масс-маркет в Петербурге составляет 5,1 млн рублей. Двухкомнатную можно купить за 8,6 млн рублей, трехкомнатную – за 12,7 млн рублей.

Ранее мы писали, что для здания дельфинария на Крестовском острове ищут нового хозяина.

Фото: pixabay.com