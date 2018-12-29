У "Смайла" петербуржцы ночью устроили "войну салютов"

На данный момент сведений о пострадавших нет.

В Невском районе Петербурга местные жители устроили "войну салютов", Очевидцам удалось записать на видео, как трое неизвестных поджигали на парковке ТЦ "Смайл" фейерверки.Каждый из участников целился в оппонентов, которые со смехом разбегались в разные стороны. Припаркованные поблизости автомобили хулиганов также не смущали.

Отметим, что у петербуржцев событие вызвало неоднозначную реакцию. Многие отметили, что боятся за свое имущество в виде транспортных средств, а другие беспокоятся за собственную безопасность, так как пиротехника могли случайно попасть в окна ближайших многоэтажек.

По данным свидетелей событий, действие разворачивалось на территории, пересекающей Крыленко и Евдокима Огнева.

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