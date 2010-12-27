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В одной из петербургских бань скончался пожилой мужчина
Сегодня, 14:45
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TretyakovaS
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В одной из петербургских бань скончался пожилой мужчина

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Рядом с погибшим звонил телефон: мужчину вызывала обеспокоенная жена.

Труп пожилого мужчины в нижнем белье был найден вечером 18 августа в бане на улице Шкапина, 10, на втором этаже. Бездыханного мужчину обнаружили в раздевалке. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

На место прибыли врачи скорой помощи и констатировали смерть по неизвестной причине. Внешних признаков насильственной смерти на теле погибшего обнаружено не было. 

Во время осмотра погибшего в его одежде зазвонил телефон. Выяснилось, что мужчине звонила жена. Она рассказала, что мужчине было 69 лет и проживал он в Дачном. 

Теги: в одной из петербургских бань скончался пожилой мужчина , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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