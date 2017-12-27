В МФЦ Петербурга собрались огромные очереди из-за записи в первый класс

В Петербурге стартовала запись в первые классы.

В Санкт-Петербурге за первые полчаса с начала записи в первые классы на 2018-19 учебный год через портал госуслуг было подано более 5000 заявлений. Об этом 20 января сообщили пресс-службе комитета по образованию Петербурга.Также за 15 минут после открытия в 8 утра в МФЦ родители лично подали более 700 заявлений о записи их детей в первый класс. Уточняется, что на 10.00 принято 3202 заявления через МФЦ, а через портал госуслуг - 7422.

Напомним что первый этап записи в школы Петербурга был для льготных категорий граждан. Он стартовал в декабре. Тогда в школы записались 13 тысяч детей.