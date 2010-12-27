За ноябрь в Петербурге сдали в эксплуатацию 2310 квартир

В ноябре 2017 года в эксплуатацию сдали 67 жилых домов. Всего в городе появилось 2310 квартир.

За ноябрь этого года в Петербурге достроили и сдали в эксплуатацию 67 домов, в которых находится 2310 квартир. Вместе это 134,5 квадратных метров. Об этом рассказали в Комитете по строительству.

Больше всего новых домов появилось в Калининском районе. Здесь сдали 4 дома на 1187 квартир. Всего это 63,6 тысячи квадратных метров. Во Фрунзенском районе доделали два новых дома на 677 квартир (35,7 тысяч квадратных метров). В Петродворцовом районе построили девять домов, правда, в них было всего 17- квартир общей площадью 14,2 тысячи квадратных метров.

За последний месяц осени сдали 40 объектов общегражданских объектов. Это два детских сада на 170 и 110 мест, храм-приют Прихода Благовещенской Пискаревской церкви Санкт-Петербургской епархии, заправка в Колпине и музейно-выставочное пространство исторического парка "Россия – Моя история".