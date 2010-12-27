В новогоднюю ночь в Петербурге мобилизуют дворников

Смольный готов к уборке мусора во время праздника.

Петербуржцы проснутся 1 января в чистоте, так как в новогоднюю ночь места проведения празднований будут убирать до 7 утра. Специально для этого в Смольном было решено мобилизовать подкрепление дворников.

28 декабря на заседании городского штаба благоустройства были установлены районы, больше всего подверженные загрязнению. Особое внимание будет обращено к Дворцовой площади, Невскому проспекту и Стрелке Васильевского острова. Там будут дежурить 10 бригад работников ручной уборки, а также 91 единица техники.

Чтобы мусор не бросали на землю, в культурной столице установят 47 дополнительных баков. В разных районах города вахту будут нести 250 дворников, а также 700 единиц уборочной техники.

С 29 декабря по 9 января предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц.