В новых петербургских трамваях появились картинки с неприличными кондукторами

В петербургских трамваях появились неоднозначные картинки-предупреждения.

В новых петербургских трамваях можно заметить необычные наклейки-предупреждения. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал в нашу редакцию фото такого изображения, помечающего место кондуктора. Поводом для внимательного изучения этого кадра стала недвусмысленность картинки. Так, читатель Piter.TV посчитал, что этот виртуальный кондуктор показывает ему жест с использованием "среднего пальца". Автор снимка назвал эту наклейку "неприличный кондуктор".

Не до конца понятно, что обозначает прямоугольный элемент на груди у кондуктора. Он действительно напоминает руку с характерным жестом. Отметим, что подобные наклейки можно увидеть сразу в нескольких трамваях, заступивших на работу в Петербурге в этом году.

Фото: Piter.TV