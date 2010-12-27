В ночной аварии на Выборгском шоссе пострадали двое

Сотрудники ДПС устанавливают причины и обстоятельства случившегося на дороге.

В ночь на 6 августа на Выборгском шоссе, 31 произошла авария. Двоих человек пришлось госпитализировать. На данный момент их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Как отмечают очевидцы, иномарка "Шкода" обрушила автовышку в результате столкновения с грузовиком. И шофер, и его пассажир остались невредимы. Они смогли передвигаться самостоятельно. У водителя последнего транспортного средства зафиксирован перелом ребер и ноги. Его пассажир остался жив.

По информации от свидетелей событий, водитель грузовика собирался перестроиться в крайний левый ряд. В заднюю часть машины врезался автомобиль. Затем легковушка вырулила обратно на проезжую часть, но снова "встретилась" с грузовиком. Большегрузную технику от удара повело на разделительную полосу. Там транспортное средство перевернулось и легло на бок.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб