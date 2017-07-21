В ночь с пятницы на субботу изменится график разводки четырех мостов

В связи с подготовкой к параду в честь дня ВМФ в ночь с 21 на 22 июля время разводки мостов продлится.

Как сообщает "Конкретно.ру", в ночь с 21 на 22 июля изменится график работы мостов в связи с подготовкой к параду в честь дня ВМФ.



Благовещенский мост будет разведён с 01.25 до 02.45 и с 03.10 до 06.00, Дворцовый – с 01.10 до 02.50 и с 03.10 до 06.00, Троицкий мост – с 01.20 до 06.00, Литейный – с 01.40 до 06.00.



Впрочем, не все мосты изменят время работы. Большеохтинский мост, мост Александра Невского, Володарский мост, Тучков мост будут разводится по графику. А Биржевой мост будет разводится с 02.00 до 02.55 и с 03.35 до 04.55.