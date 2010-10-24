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В ночь на 21 октября станции метро "Зенит" и "Крестовский остров" будут работать до 1:00
Сегодня, 19:07
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В ночь на 21 октября станции метро "Зенит" и "Крестовский остров" будут работать до 1:00

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В среду, 20 октября, на “Газпром Арене” пройдет матч Лиги чемпионов между петербургским "Зенитом" и итальянским "Ювентусом".

В ночь на 21 октября петербургские станции метро "Зенит" и "Крестовский остров" будут открыты на вход до 1:00. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту. 

Остальные станции петербургского метрополитена будут работать на вход по своему обычному графику, а на выход пассажиров — до последнего поезда.

пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

В среду, 20 октября, на "Газпром Арене" пройдет матч Лиги чемпионов между петербургским "Зенитом" и итальянским "Ювентусом". В связи с этим на Крестовском острове перекроют движение.

Фото: Piter.TV

Теги: зенит, крестовский остров, матч, станции
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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