В навигаторе 2ГИС для Петербурга заработала функция "Зеленая волна"

Теперь водители могут получать подсказки о рекомендуемой скорости, чтобы проезжать светофоры на зеленый свет без лишних остановок. Функция уже доступна на Московском, Ленинском и Каменноостровском проспектах.

С 7 июля пользователям навигатора 2ГИС в Санкт-Петербурге стала доступна функция "Зеленая волна". Она помогает автомобилистам проезжать несколько светофоров подряд на разрешающий сигнал без остановок и торможений. Навигатор рассчитывает оптимальную скорость для каждого участка дороги, учитывая длину светофорного цикла, расстояние между перекрестками и текущую скорость автомобиля. Чаще всего рекомендуемый диапазон составляет 45–60 километров в час, но в некоторых случаях он может быть ниже — например, 20–30 километров в час.

Как пояснил директор СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга" Андрей Мацарин, навигатор в данном случае становится интерфейсом для интеллектуальной транспортной системы города. Через него единовременно большое количество водителей получает полезные подсказки. При этом, по словам Мацарина, городской бюджет не понес никаких затрат: используется уже существующая инфраструктура и данные Единой платформы управления транспортной системой (ЕПУТС), а дополнительную ценность для водителей создает сам навигационный сервис.

Наиболее протяженные участки с поддержкой "Зеленой волны" доступны на Московском, Ленинском и Каменноостровском проспектах, а также на других магистралях города, где установлены интеллектуальные светофорные объекты, синхронизированные с навигатором. Функция уже доступна в актуальных версиях приложения для iOS и Android.

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Фото: Piter.TV