Булыжник вместо асфальта вернул "Пенатам" в Репино дореволюционный облик

Параллельно музейный коллектив работает над восстановлением мемориальной экспозиции: проектируются вводные залы, готовится новый аудиогид и реставрируются музейные предметы

В музее-усадьбе "Пенаты" в Репино завершили основной этап реставрации жилого дома Ильи Репина. Об этом сообщила пресс-служба Смольного со ссылкой на КГИОП. Объект культурного наследия федерального значения восстановлен с сохранением исторического облика, пишет КП-Петербург.

Работы стартовали в 2024 году. Специалисты заменили кровельное покрытие и световые фонари, отремонтировали фасады, восстановили деревянные ограждения крылец, наличники, кронштейны и резные панели. Также укрепили дверные проёмы и межэтажные балки, установили лаги для финишного покрытия. Перекрытия первого этажа и чердака утеплили, аварийные пристройки демонтировали, вместо них возвели новые конструкции. По периметру здания обустроили отмостку из булыжника и обновили инженерные системы.

Завершающий этап реставрации планируют закончить зимой 2026 года. В рамках него изготовят дверные полотна по историческим образцам, смонтируют радиаторы, устроят наружную лестницу и деревянные ходовые мостки на крыше, установят водосточные трубы и проведут пусконаладочные работы.

Впервые за 60 лет интерьеры усадьбы будут соответствовать авторскому замыслу Репина. Посетители смогут увидеть восстановленные пространства уже весной 2027 года.

Фото: пресс-служба Смольного