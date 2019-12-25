В среду, 24 июня, стало известно, что в Музее стрит-арта откроется автомобильный кинотеатр. Об этом рассказали в пресс-службе музея.
Первый кинопоказ состоится в субботу, в 23:00. Кинотеатр откроется фильмом Гая Ричи "Джентельмены". Известно, что специальный экран установят на фасаде большого ангара — это даст посетителям возможность заезжать прямо в музей. Отмечается, что зрители смогут не только смотреть фильмы из автомобиля, но и осуществлять заказ еды прямо в машину.
Во время белых ночей сеансы будут проходить каждый день. В программу войдут недавние премьеры и популярные фильмы прошлых лет. Стоимость билета за въезд одного автомобиля составит 500 руб в будние дни и 1000 руб в выходные. Кинотеатр рассчитан на 50 машиномест.
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Фото: Pixabay
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