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В московской больнице мужчина зарезал соседа по палате из-за стонов

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Появились подробности убийства в одной из городских больниц Москвы.

Сегодня, в ночь на 3 апреля, в 51 городской больнице  по удице Алабьева города Москвы произошло убийство.

Утром, 3 апреля, в одной из палат был обнаружен труп 61-летнего мужчины с двумя ножевыми ранениями. Примечательно, что в этой палате находились еще несколько человек. На данный момент установлен подозреваемый в убийстве. Им оказался 69-летний сосед по палате. Пенсионер признался в убийстве, объяснив, что убитый мужчина мешал ему спать своими стонами.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". После осмотра и разрешения врачей с подозреваемым продолжатся проведение следственных действий.

Фото: Следком

 

Теги: жесть , зарезал соседа по палате , москва , убийство
Категории: Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия Новости России

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