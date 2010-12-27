В петербургском метро утро началось с неработающих аппаратов по продаже проездных

В подземке Петербурга перестали работать аппараты по продаже жетонов и пополнению электронных кошельков.

В Санкт-Петербурге 30 марта жители города опоздали на работу из-за аппаратов по продаже жетонов и пополнению электронных кошельков, которые оказались неисправны. Сотрудники метрополитена отправляют пассажиров в кассы.

В метрополитене подтвердили, что произошел сбой, но подчеркнули, что авария произошла не на их сервере, а на сервере "Организатора перевозок".

Уточняется, что проблема возникла при передаче информации. Также, в пресс-службе подземки сообщили, что работа аппаратов будет восстановлена оперативно.