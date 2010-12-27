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В петербургском метро утро началось с неработающих аппаратов по продаже проездных
Сегодня, 11:47
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Shdaria
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В петербургском метро утро началось с неработающих аппаратов по продаже проездных

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В подземке Петербурга перестали работать аппараты по продаже жетонов и пополнению электронных кошельков.

В Санкт-Петербурге 30 марта жители города опоздали на работу из-за аппаратов по продаже жетонов и пополнению электронных кошельков, которые оказались неисправны. Сотрудники метрополитена отправляют пассажиров в кассы. 

В метрополитене подтвердили, что произошел сбой, но подчеркнули, что авария произошла не на их сервере, а на сервере "Организатора перевозок". 

Уточняется, что проблема возникла при передаче информации. Также, в пресс-службе подземки сообщили, что работа аппаратов будет восстановлена оперативно. 

 

Теги: новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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