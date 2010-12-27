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В метро Петербурга раскрыли секрет работы автоматических дверей
Сегодня, 22:28
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arteliseev

В метро Петербурга раскрыли секрет работы автоматических дверей

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За это отвечают светильники, расположенные у колес вагона.

О работе системы автоматического открывания дверей сотрудники пресс-службы метрополитена рассказали в Instagram.

Станционные двери на закрытых станциях метро реагируют на специальные светильники, расположенные у колес вагона.Они загораются, когда поезд подъезжает, и его двери начинают открываться. Оборудование на станции улавливает этот свет и также распахивает двери.

Системы срабатывают молниеносно, поэтому иногда кажется, что они открываются синхронно. На самом же деле существует задержка.

Фото: metrospbphoto \ instagram.

 

Теги: город, метро, петербург, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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