В метро Петербурга раскрыли секрет работы автоматических дверей

О работе системы автоматического открывания дверей сотрудники пресс-службы метрополитена рассказали в Instagram.
Станционные двери на закрытых станциях метро реагируют на специальные светильники, расположенные у колес вагона.Они загораются, когда поезд подъезжает, и его двери начинают открываться. Оборудование на станции улавливает этот свет и также распахивает двери.
Системы срабатывают молниеносно, поэтому иногда кажется, что они открываются синхронно. На самом же деле существует задержка.
Фото: metrospbphoto \ instagram.
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