В метро Петербурга раскрыли секрет работы автоматических дверей

За это отвечают светильники, расположенные у колес вагона.

О работе системы автоматического открывания дверей сотрудники пресс-службы метрополитена рассказали в Instagram.

Станционные двери на закрытых станциях метро реагируют на специальные светильники, расположенные у колес вагона.Они загораются, когда поезд подъезжает, и его двери начинают открываться. Оборудование на станции улавливает этот свет и также распахивает двери.

Системы срабатывают молниеносно, поэтому иногда кажется, что они открываются синхронно. На самом же деле существует задержка.

Фото: metrospbphoto \ instagram.