В маршрутке избили пьяного петербуржца

Мужчину госпитализировали с переломами бедер.

В Петербурге пьяного мужчину в маршурутке избили незнакомцы. Первого доставили в больницу с переломами бёдер. Об этом сообщает "ПолитЭксперт".

Вчера, 11 апреля, в Петербурге мужчина ехал в маршрутном такси в состоянии алкогольного опьянения. Около 8 утра в результате ссоры с незнакомыми ему людьми, 52-летний петербуржец вступил с ними в драку. После чего ему понадобилась срочная помощь медиков.

В 9 часов утра его госпитализировали с места происшествия в местную больницу, где специалисты диагностировали у него закрытый перелом нескольких бедер.

По факту случившегося специальные службы проводят проверку.

Фото: Piter.TV