В майские праздники будут работать дежурные службы Выборгского района

Всеми предприятиями городского хозяйства, охраны порядка, здравоохранения, пожарной и антитеррористической безопасности сформированы графики работы штатного состава на выходные дни.

Организовано дежурство должностных лиц администрации Выборгского района на период выходных и праздничных дней. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Аварийные и диспетчерские службы будут работать в усиленном режиме.

Всеми предприятиями городского хозяйства, охраны порядка, здравоохранения, пожарной и антитеррористической безопасности сформированы графики работы штатного состава на выходные дни.

В случае непринятия информации по мотивированному обращению по номерам дежурных и экстренных служб, жители могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации Выборгского района: 2-21-75, 8921-874-77-81.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО