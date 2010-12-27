В лесу найден мертвым пропавший петербуржец

В Ленобласти в лесу нашли повешенного мужчину, которого разыскивала мать

35-летний житель Санкт-Петербурга был обнаружен повешенным в лесу недалеко от станции Осельки во Всеволожском районе Ленобласти. Как стало известно, мужчина числился пропавшим. Об этом 16 октября сообщает "Фонтанка".

Случайным образом тело пропавшего обнаружил 15 октября прохожий. Оно находилось в трехстах метрах от ближайших домов, расположенных рядом с железнодорожной станцией. Около повешенного был также найден рюкзак, в котором находились документы, удостоверяющие его личность. Выяснилось, что мужчина жил на проспекте Просвещения.

Известно, что с 10 октября погибшего искала мать. На данный момент ведется проверка по выяснению обстоятельств гибели петербуржца.