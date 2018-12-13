  1. Главная
  2. Новости
  3. Новости Ленинградской области
В лесу Ленобласти обнаружили труп пропавшего мужчины
14 мая, 21:12
654
KaterinaKono13

В лесу Ленобласти обнаружили труп пропавшего мужчины

0 0

Правоохранители установили, что мужчина числился пропавшим без вести начиная с ноября 2018 года. Его тело направлено в морг для дальнейшей экспертизы.

В Лодейнопольском районе Ленобласти местные жители, совершавшие прогулку по лесу, обнаружили останки неизвестного мужчины. Люди немедленно вызвали сотрудников полиции. Позже правоохранители рассказали, что мужчина ранее числился пропавшим без вести. 

Экспертами было установлено, что труп принадлежал мужчине, который числился пропавшим без вести с ноября 2018 года.

Останки человека в настоящее время направлены в морг для экспертизы с последующим выводом о том, каким именно образом погиб мужчина. 

Теги:
Категории: Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии