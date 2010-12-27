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В квартире в Колпино нашли труп подростка-инвалида
Сегодня, 18:25
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Shdaria
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В квартире в Колпино нашли труп подростка-инвалида

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В Петербурге скончался мальчик-инвалид от тяжелого заболевания.

В квартире в Колпино 13 апреля обнаружили труп 14-летнего молодого человека. Об этом сообщили в пресс-службе детского омбудсмена Светланы Агапитовой. 

Оказалось, что мальчик с детского возраста и умер он от тяжелого заболевания. Как сообщили Уполномоченному в Следственном Комитете, признаков насильственной смерти не установлено. Подросток скончался от хронического заболевания, которыми страдал.

Мать погибшего рассказала, что после обеда она заметила, что сын начал задыхаться. Тогда она незамедлительно вызвала бригаду скорой помощи, однако 14-летнего было уже не спасти. 

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти скончался младенец, которому было две недели

Теги: новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб , скончался инвалид
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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