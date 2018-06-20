В квартире на Обводном нашли снаряд времен войны

Несколько дней назад оттуда также вывозили боеприпасы.

В квартире дома № 32/34 по улице Константина Заслонова нашли склад боеприпасов. Днем 7 апреля на место прибыли экстренные службы. Стоит отметить, что пару дней назад в эту квартиру уже вызывали взрывотехников — 5 апреля там нашли два артиллерийских снаряда диаметром 45 и 37 мм.

В результате проверки выяснилось, что в квартире проживает пожилая женщина с болезнью Альцгеймера. У нее умер муж, который коллекционировал такие припасы с улицы. В квартиру пришла дочь и начала делать уборку. Она обнаружила два снаряда, а через два дня ей на глаза попался еще один.

Боеприпас обследовали и вывезли на полигон для дальнейшей утилизации.