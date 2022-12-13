В квартире на улице Металлургов петербуржец нашел тело брата

По факту смерти пенсионера завели уголовное дело.

Сегодня, 12 февраля, в квартире на улице Металлургов мужчина нашел труп брата. Его тело было изрезано ножом.

По информации Piter.tv, горожанин приехал в гости к родственнику. Однако тот ему дверь не открыл. Мужчина нашел в гараже ключи от дома брата и попал в квартиру. Там он и увидел мертвого хозяина.

Правоохранители считают, что пожилого мужчину зарезали. По факту смерти пенсионера завели уголовное дело. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Курортном районе полиция поймала двух юношей с кило "соли".

Фото: Piter.tv