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В квартире на улице Металлургов петербуржец нашел тело брата
Сегодня, 16:52
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В квартире на улице Металлургов петербуржец нашел тело брата

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По факту смерти пенсионера завели уголовное дело.

Сегодня, 12 февраля, в квартире на улице Металлургов мужчина нашел труп брата. Его тело было изрезано ножом. 

По информации Piter.tv, горожанин приехал в гости к родственнику. Однако тот ему дверь не открыл. Мужчина нашел в гараже ключи от дома брата и попал в квартиру. Там он и увидел мертвого хозяина.

Правоохранители считают, что пожилого мужчину зарезали. По факту смерти пенсионера завели уголовное дело. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Курортном районе полиция поймала двух юношей с кило "соли".

Фото: Piter.tv

Теги: зарезали пенсионера, мвд, полиция, убийство, улица металлургов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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