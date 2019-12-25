В квартале около парка Авиаторов завершилась реконструкция освещения

В квартале проживают более 13 тысяч жителей.

В Московском районе завершилась реконструкция наружного освещения крупного квартала, расположенного около парка Авиаторов и станции метро "Парк Победы". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Работы на данном участке велись с 2021 года. За это время установили почти 700 современных энергосберегающих светильников. Сеть наружного освещения протяженностью 22 км проложена в специальных гофрированных трубах в земле.

В квартале проживают более 13 тысяч жителей. Дополнительным освещением оборудованы 24 детские и спортивные площадки, территории шести детсадов, проезды к школе и другим социальным объектам.

В этом году современное освещение получат еще два квартала Московского района, а также Парковая и Заозерная улицы.

Ранее вдоль улицы Ольги Форш установили современные фонари.

Фото: пресс-служба Смольного