В крематории на Шафировском пройдет капитальный ремонт

Стоимость работ составит 18,7 миллионов рублей.

ГУП "Ритуальные услуги запустило конкурс на проект капремонта петербургского крематория, который находится на Шафировском проспекте,12. Такие данные появились на сайте госзакупок.

Стоимость контракта составила 18,7 млн рублей. Подрядчики должны будут провести геодезические, геологические и экологические изыскания, а также произвести замеры здания. Документы нужно разработать в течение года с момента заключения контракта. Выбор подрядчика пройдет 30 мая.

По завершению работ планируется привести фасады корпусов к единому стилю, отремонтировать кровлю, а также систему водоотведения.

Здание оснастят ситемой оповещения на случай ЧП. Цифровую установку свяжут с централизованной системой.