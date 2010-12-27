В коммуналке на Полярников сгорели постельные принадлежности

Огнеборцы справились с тушением пожара за час.

В Невском районе Петербурга в ночь на 21 августа полыхала десятикомнатная коммунальная квартира. Инцидент произошел по улице Полярников в 8 здании. Как отмечают представители экстренно службы, жертв удалось избежать. Выгорело только постельное белье: наволочки и простыни. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пламя распространилось на помещение с площадью в 22 квадратных метра.на пульт диспетчера информация о пожаре поступила около половины двенадцатого ночи. Ликвидировать огонь специалисты смогли спустя час. На месте работали десять человек личного состава МЧС, а также две единицы спецтехники

Фото: Piter.tv