В комитете по труду Петербурга проходят обыски из-за подозрения в мошенничестве

В Петербурге экономическая полиция проверяет комитет по труду.

В Санкт-Петербурге 25 апреля экономическая полиция навестила комитет по труду и социальной занятости. Как сообщают СМИ, оперативники прибыли в офис из-за 3,8 миллиона рублей субсидий, которые были выделены на создание рабочих мест для инвалидов.

По версии следствия, предприниматели должны были организовать 13 рабочих мест для инвалидов. В связи с этим в июне 2015 года были выделены субсидии суммой 3,8 миллиона рублей. Однако подопечные комитета по-прежнему остались без рабочих мест, а вот средства в бюджет не вернулись. Главное следственное управление полицейского главка возбудило уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее мы сообщали о том, что экономическая полиция пришла с обысками к крупному дорожному подрядчику.