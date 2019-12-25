В комитет по инвестициям Петербурга назначен новый заместитель

Ранее новый заместитель работал в сфере инвестиций Ленобласти.

Андрея Сергеева назначили заместителем председателя комитета по инвестициям Петербурга. Сегодня его имя появилось на сайте администрации города.

Ранее он три года занимал должность директора ГКУ "Агентство экономического развития Ленинградской области", а до этого был заместителем начальника Управления правового обеспечения и проектов ГЧП Федерального дорожного агентства. Профессиональная деятельность Сергеева началась в 2006 году.

Всего в ведомстве четыре заместителя. До этого кадровый состав обновился в марте 2020 года, когда в него пришел Игорь Девятко.

Фото: lenoblinvest.ru