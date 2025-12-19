В Петербурге на 2026 год выделили более 23 тыс. бюджетных мест в колледжах

Самый большой приём — на специальности, подведомственные комитету по образованию.

Власти Санкт-Петербурга определили количество бюджетных мест для приёма в колледжи и техникумы на 2026 год. Всего на обучение за счёт городского бюджета смогут поступить 23 117 абитуриентов. Такие данные приводит "Фонтанка.ru" со ссылкой на распоряжение городского комитета по образованию.

Больше всего мест традиционно приходится на учреждения, подведомственные комитету по образованию. В его ведении находятся 35 колледжей и техникумов, которые получат более 18 тысяч бюджетных мест. Среди них — педагогический колледж им. Некрасова, Пожарно-спасательный колледж, Академия парикмахерского искусства "ЛОКОН" и большинство городских техникумов. На некоторые самые востребованные специальности в этих учреждениях готовы принять до 450 студентов на бюджет.

Значительная квота выделена и для системы здравоохранения. Колледжи, подведомственные комитету по здравоохранению (например, медицинский колледж №1 и №2), получат более 3 тысяч бюджетных мест. Это на 7% больше, чем в прошлом году, что указывает на растущую потребность города в среднем медицинском персонале.

Творческие специальности не остались без внимания. Семь колледжей под руководством комитета по культуре, включая музыкальные училища им. Мусоргского и Римского-Корсакова, художественное училище им. Рериха и Академию танца Бориса Эйфмана, получат 670 бюджетных мест.

Ранее Piter.TV сообщал, что промышленные профессии в Петербурге стали в три раза популярнее.

Фото: Piter.TV