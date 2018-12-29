В колбасном отделе магазина "7Я Семья" заметили мышь

В магазине "7мья" петербуржцы заметили среди колбасы и сосисок мышь полевку. Видео со зверушкой очевидцы опубликовали в социальных сетях.
Посетители рассказали, что неожиданная встреча произошла в магазине, расположенном в доме 75, корпус 7 по Гражданскому проспекту. На кадрах видеозаписи можно увидеть, что мышка абсолютно не боится людей. Автор видео даже отметил, что грызун словно позирует на камеру.
Позировала покупателям и предлагала лучшие сорта колбасы, после чего переключилась на сыры. Граждане, приятного аппетита!"
Подпись к видео
Напомним, ранее Piter.tv писал, что среди продуктов в "Народном" покупатели нашли раздавленную мышь.
Видео: ВКонтакте / Мимо Проходил
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