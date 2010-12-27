В Калининском районе участник массовой аварии попал в больницу

Поздняя авария изменила планы автомобилистов, передвигавшихся по Полюстровскому проспекту.

Вечером 29 августа в Калининском районе петербурга произошло массовое ДТП. Об инциденте сообщили очевидцы событий. По сведениям автомобилистов, в аварии пострадало не менее четырех машин. Одно из транспортных средство оказалось серьезно повреждено: у него пострадала левая часть кузова. Водителя зажало в салоне. Позже его пришлось госпитализировать медикам скорой помощи.

Машины столкнулись на пересечении Полюстровского и Пискаревского проспектов. Как отмечают правоохранительные органы, виновником аварии на данный момент считают шофера, ехавшего за рулем иномарки "Фольксваген". По данным инспекции, в машине одного из участников ДТП находился ребенок: маленький пассажир не получил повреждений.

На месте работали представители скорой помощи, полиция и спасатели. Временно на участке было заблокировано движение трамваев.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб