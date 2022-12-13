В июне станцию метро "Пионерскую" закроют на ремонт

Схему перевозок наземным городским транспортом уже разработали, ее планируют опубликовать 11 мая.

В июне станцию метро "Пионерская" закроют на ремонт в Петербурге. Ограничения продлятся не более двух месяцев. Об этом 10 мая рассказали в пресс-службе комтранса.

Схему перевозок наземным городским транспортом уже разработали, ее планируют опубликовать 11 мая. Эта станция станет четвертой, которая закрывается на ремонт. Ранее работы начались на "Ладожской" и "Чернышевской".

Отметим, что точная дата закрытия "Пинеорской" неизвестна.

Ранее в Петербурге выбрали постaвщикa подвижного состaвa для трамвайной линии "Купчино – Шушaры – Слaвянкa". Во всех вагонах полы будут низкими, что удобно для женщин с колясками, пожилых людей и маломобильных граждан.

Фото: Piter.tv

